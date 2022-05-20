Bartın Üniversitesi'ne Avrupa Wushu Şampiyonasından 6 altın madalya - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi'ne Avrupa Wushu Şampiyonasından 6 altın madalya

20.05.2022 20:25
Bartın Üniversitesi'ne Avrupa Wushu Şampiyonasından 6 altın madalya

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldıkları Avrupa Wushu Şampiyonasında 6 altın madalya alarak büyük bir başarıya imza attılar.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldıkları Avrupa Wushu Şampiyonasında 6 altın madalya alarak büyük bir başarıya imza attılar.

Farklı branşlarda onlarca milli sporcunun öğrenimine devam ettiği Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Sadece öğrencilerinin değil mezunlarının da yeni başarılara koştuğu Bartın Üniversitesinde, son olarak Zeynep Makbule Akyüz ile Dursun Ali Çapoğlu gurur duyulacak bir başarıya imza attı.

13 ülkeden bin sporcunun katıldığı Bulgaristan Burgaz'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonasında Zeynep Makbule Akyüz Baguzhang, Opsiyonel Gunshu, Duilian ve Jiti branşlarında; Dursun Ali Çapoğlu ise Baijiquan ve Jiti branşlarında altın madalyaya uzandılar. Şampiyonada Türkiye 103 altın, 62 gümüş, 24 bronz madalya alarak turnuva genelinde en çok madalyayı kazanan ülke oldu.

Aldığı başarılardan dolayı Zeynep ve Dursun Ali'yi tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesinin genç sporcularından yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Öğrencilerimiz katıldıkları her organizasyonda aldıkları başarılarla şehrimizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Son olarak Avrupa Wushu Şampiyonasına katılan öğrencilerimiz Zeynep Makbule Akyüz ve Dursun Ali Çapoğlu toplamda 6 altın madalyayla alarak büyük bir başarıya daha imza attılar. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, gayretleri için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan başta olmak üzere tüm bileşenlerimizi gönülden kutluyorum" dedi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi'ne Avrupa Wushu Şampiyonasından 6 altın madalya
Bartın Üniversitesi'ne Avrupa Wushu Şampiyonasından 6 altın madalya
Bartın Üniversitesi'ne Avrupa Wushu Şampiyonasından 6 altın madalya
Bartın Üniversitesi'ne Avrupa Wushu Şampiyonasından 6 altın madalya
Bartın Üniversitesi'ne Avrupa Wushu Şampiyonasından 6 altın madalya
Bartın Üniversitesi'ne Avrupa Wushu Şampiyonasından 6 altın madalya

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bartın Üniversitesi, Altın Madalya, Bartın, Wushu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bartın Üniversitesi'ne Avrupa Wushu Şampiyonasından 6 altın madalya - Son Dakika


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