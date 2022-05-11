Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya

11.05.2022 12:56
Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Dilara Uçan, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda 2 bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Dilara Uçan, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda 2 bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin başarılı milli sporcularından Dilara Uçan, Girit Adası'nda düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar 76 kiloda mücadele eden Dilara Uçan, koparmada 96, silkmede ise 125 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalya almayı başardı. Milli sporcu toplamda 221 kilo kaldırarak şampiyonayı 4'üncü sırada tamamladı.

Elde ettiği başarılardan dolayı genç sporcu Dilara Uçan'ı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin başarılarına her geçen gün yenilerini eklemeyi başardıklarının altını çizdi.

Rektör Uzun, "Her geçen gün alınan madalyalar ile adından daha çok söz ettiren Spor Bilimleri Fakültemiz, daha büyük başarılara imza atmak için hiç durmadan çalışmaktadır. Sporcularımız katıldıkları Avrupa ve Dünya şampiyonalarında aldıkları başarılarla Türk sporuna değer katıyor. Bu öğrencilerimizden biri olan Dilara Uçan'ı canı gönülden kutluyorum. Başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan başta olmak üzere tüm bileşenlerimize de gösterdikleri gayret dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek iyi dileklerini ileten Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın şahsında tüm YÖK üyelerimize verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya
Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya
Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya - Son Dakika
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