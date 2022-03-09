Bartın Üniversitesine U23 Avrupa Şampiyonasından 2 madalya - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Abdurrahman Kalkan ve Mustafa Sefa Yıldırım, U23 Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonasında bronz madalya kazandılar.

Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde gerçekleştirilen U23 Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonasında Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri iki farklı sıklette madalyaya uzandılar. Genç millilerden Abdurrahman Kalkan 77 kiloda, Mustafa Sefa Yıldırım ise 63 kiloda mindere çıkarak, Avrupa üçüncülüğü kazandılar. Bronz madalya alan başarılı sporcular Milli Takım puanına da önemli bir katkı sağlamış oldular.

Avrupa Güreş Şampiyonasında derece elde eden sporcuları kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "24 farklı branşta milli sporcularımızın bulunduğu Üniversitemizde sürdürülebilir bir gelişim göstererek her geçen gün kendimizi yeniliyor ve yeni başarılarla geleceğe yürüyoruz. Ulusal ve uluslararası organizasyonlardan önemli sonuçlar alıyoruz. Bu noktada geleceğin A Milli Takım kadrosunu oluşturacak olan genç sporcularımızın elde ettikleri başarılarla daha da umutlanıyoruz. Bu düşüncülerle Avrupa Güreş Şampiyonasında bronz madalya kazanan öğrencilerimiz Abdurrahman Kalkan ve Mustafa Sefa Yıldırım'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizleri yakından takip ederek Türk Sporunun yarınlarına değer katmak için yüreklendiren Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar şahsında tüm YÖK Üyelerimize verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BARTIN