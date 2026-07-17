BARÜ'den U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BARÜ'den U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Başarı

BARÜ\'den U20 Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Başarı
17.07.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza atarak U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencileri uluslararası arenada önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Son olarak Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda BARÜ'lüler başarılı performanslarını bir kez daha ortaya koydu. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden BARÜ'lü milli güreşçiler 1 altın ve 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Müsabakalarda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Elif Şevval Kurt, rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Final müsabakasını da kazanarak altın madalyaya uzanan Kurt, U20 Avrupa Şampiyonu ünvanını elde etmenin gururunu yaşadı. Kadınlar 72 kilo kategorisinde mücadele eden İlayda Çin ise başarılı performansıyla bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. BARÜ'lü sporcular elde ettikleri derecelerle Türkiye'nin Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki madalya sayısına katkı sundu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek milli sporcuları tebrik etti. Rektör Akkaya, "Ülkemizi ve Üniversitemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimiz Elif Şevval Kurt ile İlayda Çin'i gönülden kutluyorum. Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü gibi önemli derecelerle bizlere gurur yaşatan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BARÜ'den U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Fuat Oktay: AP’nin TSK’ya yönelik kararı yok hükmündedir Fuat Oktay: AP'nin TSK'ya yönelik kararı yok hükmündedir
Trump’ın başına 10 milyon dolar ödül koydular Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül koydular
Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi
Tel Aviv’de büyük panik Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi Tel Aviv'de büyük panik! Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi

22:15
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
21:54
Melek Mosso’dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı
Melek Mosso'dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı
21:15
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
20:59
Haluk Levent’in ABD’den iş insanı Hüseyin Başaran’a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
20:14
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
20:12
Yılın transferinde mutlu son Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 22:28:06. #7.12#
SON DAKİKA: BARÜ'den U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.