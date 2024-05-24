BARÜFEST\'24\'te Milli Sporcular Buluştu

Spor

Dünya, balkan ve Avrupa şampiyonlarının da aralarında bulunduğu toplam 312 milli sporcu Bartın Üniversitesinin (BARÜ) geleneksel hale getirdiği Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri'nde (BARÜFEST'24) festivalinde buluştu.

BARÜFEST24 çerçevesinde BARÜ'lü milli sporcular için oluşturulan 'Şampiyon Sporcular Alanı'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, kurum ve kuruluşlardan temsilciler, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Törene, BARÜ'den mezun olan ya da eğitimleri devam eden milli sporcular da katıldı. Aralarında 7'si dünya şampiyonluğu, 6'sı balkan şampiyonluğu olmak üzere 30 şampiyonluk kazanan ve uluslararası arenalarda 90 adet derece elde eden sporcularda yer aldı. Şampiyon sporcular alanında, üniversiteden mezun olan ya da eğitimini sürdüren milli futbolcuların resimleri yer alırken, sporcuların kritik maçlarına ait görüntüler ise kurulan televizyon ekranından katılımcılara izlettirildi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin spor alanında marka haline dönüştüğünü ifade ederek, büyük bir gururla öğrencileri hatırlayacaklarını ifade ederek, "Bugüne kadar üniversitemizden mezun olmuş 191 milli sporcumuz, halen üniversitemizde eğitim gören 121 milli sporcu öğrencimiz var. Toplamda 312 öğrencimiz milli takımı temsil etme fırsatı yakaladı. Öğrencilerimiz, 17'si dünya şampiyonluğu, 7'si Balkan Şampiyonluğu, 6'sı Avrupa Şampiyonluğu olmak üzere 30 şampiyonluk, 97 adat Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonasında derece elde etti. Gururla ifade ediyorum ki, Türkiye'den olimpiyatlara katılan 64 sporcudan 5'i ya Bartın Üniversitesi öğrencisi, yada mezunu. İnşallah 6. öğrencimiz de Milli Takım kotasını alacağına inanıyoruz. Bizim iftihar kaynağımız olan öğrencilerimizi, en iyi şekilde hatırlamak amacıyla müze formatında şampiyon sporcular köşesi oluşturmak istedik" dedi.

Programa katılan sporcular ise her zaman Bartın Üniversitesi'nin kendilerini desteklediğini belirterek, Rektör Uzun ve emeği geçen hocalarına teşekkür etti. Olimpiyatlara katılacak sporcular, yeni şampiyonluk ve dereceler elde ederek, en iyi şekilde BARÜ'yü temsil etmeyi ve Türk bayrağını en yüksekte dalgalandırmak istediklerini kaydetti.

Festival etkinliklerine de katılan milli sporcular, günün anısına fotoğraf da çekildi. - BARTIN