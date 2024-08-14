Başakpınarspor İç Transferde 3 İsim ile Anlaştı - Son Dakika
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Spor

Başakpınarspor İç Transferde 3 İsim ile Anlaştı

Başakpınarspor İç Transferde 3 İsim ile Anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor, iç transferde Okan Uçar, Mevlüt Metin ve Seyit Ersoy ile yeniden anlaşma sağladı. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Başakpınarspor, dış transfer için de çalışmalara başlayacak.

14.08.2024 09:34
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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor iç transferde 3 isim ile yeniden anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor, 2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezon öncesi antrenör Sami Kale ile anlaşan lacivert-beyazlılar iç transferde görüşmelere başladı. İlk olarak iç transferi tamamlayacak olan Başakpınarspor ardından dış transfer için harekete geçecek. Lacivert-beyazlılar iç transferde Okan Uçar, Mevlüt Metin ve Seyit Ersoy ile yeniden anlaşma sağladı. Antrenör Sami Kale'nin raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren Başakpınarspor yeni sezonda güçlü bir kadro ile ligde mücadele etmek istiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakpınarspor İç Transferde 3 İsim ile Anlaştı - Son Dakika

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