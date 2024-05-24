Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
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