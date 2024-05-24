Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Şut çalışmasıyla sona eren antrenmanın ardından Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarına devam edecek.

24.05.2024 18:53
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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