Başakşehir, Alanyaspor'u 2-0 Geçti

21.02.2026 17:14
Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir, Alanyaspor'u ilk yarıda 2-0 önde kapattı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Kadir Sağlam, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Ruan, Hagi, Hwang, Güven Yalçın

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit (Dk. 31 Yusuf Sarı), Selke

Goller: Dk. 14 Selke, Dk. 44 Shumorodov (penaltıdan) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 22 Operi, Dk. 37 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 37 Güven Yalçın, Dk. 41 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

14. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen atakta, Harit, sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Selke'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

25. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gerçekleştirdiği atakta Hwang, ceza sahası içerisinde Güven Yalçın'ı topla buluşturdu. Güven Yalçın'ın vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta çıktı.

44. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkarttı. Feyzullayev ceza sahası içerinde Ümit Akdağ tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Shomurodov, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 2-0

45+4. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj, yerden ceza sahası içerisine gönderdi topla buluşan Güven Yalçın'ın kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Ömer Ali Şahiner'e çarparak direğin yanından az farkla kornere gitti.

Karşılaşmasının ilk yarısı, Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

