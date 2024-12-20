Başakşehir Avrupa'ya Veda Etti - Son Dakika
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Başakşehir Avrupa'ya Veda Etti

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalarak elendi.

20.12.2024 01:20
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UEFA Konferans Ligi 6. ve son haftasında Başakşehir, Belçika ekibi Cercle Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza yayı sağ tarafında Deniz Türüç'ün savunmanın arkasına yerden pasında topla buluşan Kemen'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Delanghe'de kaldı.

53. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Brunner'in içeri çevirdiği topa arka direkte Somers'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

53. dakikada savunmanın çıkarken kaptırdığı topta sol kanatta topla buluşan Magnee'nin yaptığı ortada altıpas gerisinde iyi yükselen Minda kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Deniz Türüç'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Crespo'nun içeri çevirdiği topa altıpas gerisinde Piatek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

82. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında Magnee'nin kullandığı serbest vuruşta altıpasın sol tarafında Brunner'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

90+5. dakikada yerden savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Brunner'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer'in de geçen topu Emre Kaplan çizgiden çıkardı.

90+7. dakikada sağ kanattan Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta son atak için rakip ceza sahasına gelen kaleci Muhammed Şengezer'in kafa vuruşunda Cercle Brugge kalecisi Delanghe son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

Hakemler: Istvn Vad, Vencel Toth, Istvan Albert

Cercle Brugge: Delanghe, Somers, Utkus (Diakite dk. 61), Ravych, Miangue, Francis (Van der Bruggen dk. 81), de Wilde (Agyekum dk 70), Magnee, Minda (Efekele dk. 62), Brunner, Felipe Augusto (Olaigbe dk. 62)

Yedekler: Langenbick, Gomis, Lietaert

Teknik Direktör: Ferdinand Feldhofer

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lucas Lima (Emre Kaplan dk. 90+3), Onur Ergün (Hamza Güreler dk. 90+3), Deniz Türüç (Figueiredo dk. 81), Kemen, Crespo (Pelkas dk. 88), Davidson, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Brunner (dk. 82) (Cercle Brugge), Piatek (dk. 74) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Magnee (Cercle Brugge), Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Ba (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir Avrupa'ya Veda Etti - Son Dakika

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