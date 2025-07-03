Başakşehir, Berkay Aslan'ı Transfer Etti

RAMS Başakşehir, genç futbolcu Berkay Aslan'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya temsilcisi Augsburg'da forma giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

18 ve 17 yaş altı takımlarında milli formayı da giyen Berkay Aslan, Başakşehir'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 4. oyuncu oldu.

İstanbul ekibi, Onur Bulut, Nuno da Costa ve Luca Ekrem Stancic'i renklerine bağlamıştı.