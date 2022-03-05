Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

05.03.2022 13:06
Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahadaki gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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