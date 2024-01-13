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Başakşehir-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 2-1 Sonuçlandı - Son Dakika
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Başakşehir-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 2-1 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor, Cordova'nın golüyle öne geçerken, Başakşehir Deniz Türüç ve Piatek'in golleriyle skoru lehine çevirdi.

Başakşehir-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 2-1 Sonuçlandı
13.01.2024 - 17:03,
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Janvier, Eduardo, Cordova

Goller: Dk. 2 Cordova (Corendon Alanyaspor), Dk. 35 Deniz Türüç, Dk. 45+1 Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 17 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Alanyaspor öne geçti. Pelkas'ın geri pasında topu kontrol eden kaleci Volkan Babacan, pas vermek istedi. Kısa düşen topu kapan Cordova, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

11. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

35. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Başakşehir, Alanyaspor kalesini cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti: 1-1.

45. dakikada Başakşehir ikinci gol şansını kullanamadı. Deniz Türüç'ün savunmanın arkasına attığı pası Alanyaspor ceza sahasında kontrol eden Piatek'in sert şutunda top yan direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içinde kafayı vuran Piatek, fileleri havalandırdı: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir, 2-1 önde tamamladı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Başakşehir-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 2-1 Sonuçlandı - Son Dakika


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