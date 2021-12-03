Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları

Top kapma idmanıyla devam eden antrenmanın taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

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