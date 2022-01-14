Başakşehir'de şampiyon kadro dağıldı

Medipol Başakşehir'de, şampiyonluğun geldiği 2019-2020 sezonunun kadrosu büyük ölçüde dağıldı. O dönem elde edilen başarıda büyük pay sahibi olan Visca, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, Crivelli, Demba Ba gibi isimlerle yollar ayrıldı. Kupayı kaldıran kadrodan mevcut durumda sadece 7 oyuncu kaldı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda elde ettiği şampiyonlukla önemli bir başarıya imza atan Başakşehir'de, kulüp tarihine adını yazdıran kadronun büyük çoğunluğu dağıldı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu kadrodan Volkan Babacan, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Aleksic ve Gulbrandsen ile yoluna devam ediyor.

Mert Günok, Skrtel, Clichy, Visca, İrfan Can, Mehmet Topal, Crivelli, Demba Ba gibi şampiyonlukta kilit rol oynayan futbolcular ise kariyerlerini farklı takımlarda sürdürüyor.

9 isimden 49 gol, 34 asistlik katkı

Skrtel, Clichy, Azubuike, Mehmet Topal, Elia, Visca, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba o sezon toplamda 49 gol, 34 asist üreterek turuncu-lacivertlilerin şampiyonluğuna katkı sunmuştu. Gol yükünün büyük kısmını ise Visca, Crivelli ve Ba üçlüsü çekti.

Edin Visca 33 maçta 13 gol, 14 asist, Enzo Crivelli 30 karşılaşmada 11 gol, 3 asist ve son olarak de Dem Ba 28 müsabakada 13 gol, 4 asistle oynamıştı.

Medipol Başakşehir'de 2019-2020 sezonunda kadroda bulunup daha sonra ayrılan oyuncular ve maç sayıları şöyle:

Mert Günok: 33

Skrtel: 20

Clichy: 31

Aziz Behich: 5

Azubuike: 17

Mehmet Topal: 25

Gökhan İnler: 10

Arda Turan: 9

Elia: 23

Robinho: 15

Visca: 33

İrfan Can: 29

Crivelli: 30

Demba Ba: 28

Not: En az 5 maç ve üzeri oynayan oyuncular listeye dahil edilmiştir. - İSTANBUL