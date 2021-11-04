Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapıldı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. İki grup halinde rondonun ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.
Kas zorlanması olan Junior Caiçara, Ravil Tagir ve Alexandru Epureanu'nun tedavilerine fizyoterapistler eşliğinde devam edildi.
İstanbul ekibi, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Malatya'ya hareket edecek.
Kaynak: AA
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