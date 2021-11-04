Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

İstanbul ekibi, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Malatya'ya hareket edecek.

Kas zorlanması olan Junior Caiçara, Ravil Tagir ve Alexandru Epureanu 'nun tedavilerine fizyoterapistler eşliğinde devam edildi.

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