Başakşehir'den Samsunspor'a 3-0'lık galibiyet

09.05.2026 23:26
Nuri Şahin, takımının güçlü performansıyla Samsunspor'u mağlup ettiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Samsunspor'u 3-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, maçta çok iyi performans sergilediklerini söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Maçın başından sonuna kadar iyi performans, güzel goller ve hak edilmiş bir galibiyet. Sahanın her yerinde adam adama basan ve toplu oyunda çok rotasyon yapan takıma karşı oyuncularım çok iyi oynadı. Defansif ve ofansif anlamda müthiş bir performans sergilediler." ifadelerini kullandı.

Göztepe ile sürdürdükleri beşincilik yarışı hakkında da konuşan Nuri Şahin, "Çok kredi kaybettik. Hala bu yarışta olmamız, bazı şeylerin çok iyi yapıldığının kanıtıdır. 34 hafta sonunda kim hak ettiyse beşinciliği, o takım olsun. Göztepe bizim önümüzde olursa çıkıp tebrik ederim. Ancak sonuna kadar zorlayacağız. Gaziantep'e mutlak 3 puan için gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

