Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 154 gün sonra sahaya çıktı - Son Dakika
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Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 154 gün sonra sahaya çıktı

22.08.2022 09:39
Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 154 gün sonra sahaya çıktı

Mesut Özil, Kayserispor maçıyla Başakşehir formasını ilk kez giydi. 80. dakikada Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil olan Türk asıllı Alman futbolcu 154 gün sonra sahaya çıktı.

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, Kayserispor'u ağırlarken turuncu-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil ilk kez oynadı. Müsabakaya yedek başlayan Özil, 80. dakikada Berkay Özcan'ın yerine oyuna girdi.

154 GÜN SONRA SAHADA

33 yaşındaki futbolcu oyuna girmeden önce turuncu-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Mesut Özil'in oyuna girmesini istedi. Mesut, son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe- Konyaspor maçında oynamış, 46. dakikada yerini Dimitrios Pelkas'a bırakmıştı. Başarılı futbolcu, Başakşehir'in evinde Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayla 154 gün sonra sahaya çıktı.

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Son Dakika Spor Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 154 gün sonra sahaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 154 gün sonra sahaya çıktı - Son Dakika
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