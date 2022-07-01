Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı

01.07.2022 13:10
Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Lorient'te forma giyen Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, Lorient'te forma giyen Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fransa temsilcisi Lorient'te forma giyen genç futbolcu Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Asbaşkan Mustafa Eröğüt de yer aldı. Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Genç futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Manisa BBSK, John Roberson'u renklerine bağladı Manisa BBSK, John Roberson'u renklerine bağladı Doğan Alemdar: 'Oynayacağımı duyunca heyecandan uyuyamadım' Doğan Alemdar: 'Oynayacağımı duyunca heyecandan uyuyamadım'
Kaynak: İHA

Başakşehir, Lorient, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:22 Ünlü rapçi Cardi B'nin sözleri sosyal medyayı salladı! "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyen Cardi B'nin dürüst davranışı takdir topladı
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
13:18 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya mesajı verdi: Her şey onların kucağında, elimizde kapı gibi belgeler var, gereğini yaparız
13:13 Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile olan sözleşmesini feshetti
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 13:27:05. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement