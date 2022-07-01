Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fransa temsilcisi Lorient'te forma giyen genç futbolcu Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Asbaşkan Mustafa Eröğüt de yer aldı. Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Genç futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, Lorient, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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