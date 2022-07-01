Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı

01.07.2022 17:07
Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı

Başakşehir, Fransız ekibi Lorient'ten Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başakşehir, Fransız ekibi Lorient'ten Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Başakşehir'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 18 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'in alt yaş kategorilerinde forma giyen Eren Karaağaç, kendisini 3 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Genç futbolcunun imza töreninde Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt yer aldı.


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Son dakika haberleri | Medipol Başakşehir, Lorient'den Eren Karaağaç'ı transfer etti Son dakika haberleri | Medipol Başakşehir, Lorient'den Eren Karaağaç'ı transfer etti Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı
Kaynak: DHA

Başakşehir, Lorient, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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