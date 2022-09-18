Başakşehir, Fatih Karagümrük maçında gol sesi yok - Son Dakika
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Başakşehir, Fatih Karagümrük maçında gol sesi yok

18.09.2022 19:28

Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir, evinde ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, alınan bu sonuçla namağlup ve ligin gol yemeyen tek takımı olma unvanlarını korudu.

Başakşehir ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

SON DAKİKADA İKİ KIRMIZI KART

Mücadelede oyunun hakimi Başakşehir olurken, Fatih Karagümrük rakip kalede hızlı ataklarla gol aradı. Mücadelenin 90+3. dakikasında Başakşehir'den Mahmut Tekdemir, 90+5. dakikasında ise Otabek Shukurov kırmızı kart gördü. İki takımında galibiyet sayısını bulamadığı maç 0-0 sona erdi.

BAŞAKŞEHİR YİNE GOL YEMEDİ

Süper Lig'dek ilk 6 maçında gol yemeyen ve 4 galibiyet alan Başakşehir puanını 14'e çıkardı. Fatih Karagümrük ise son 3 maçı berabere olmak üzere yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 6 puana yükseldi.

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Son Dakika Spor Başakşehir, Fatih Karagümrük maçında gol sesi yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir, Fatih Karagümrük maçında gol sesi yok - Son Dakika
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