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Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

03.02.2022 19:06
Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Başakşehir, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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