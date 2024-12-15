Başakşehir, Fenerbahçe'ye 3-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir, Fenerbahçe'ye 3-1 Yenildi

RAMS Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında 10 kişi kalarak 3-1 mağlup oldu ve 22 puanda kaldı.

15.12.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen RAMS Başakşehir, ligde 2 maç sonra puan kaybetti.

Süper Lig'de üst üste iki maçta Göztepe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden, UEFA Konferans Ligi'nde de hafta içi Almanya temsilcisi Heidenheim'ı yenen Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Bu sezon ligdeki 5. yenilgisini yaşayan Başakşehir, 22 puanda kaldı.

Kadıköy deplasmanında turuncu-lacivertli takımın tek golü Krzysztof Piatek'ten geldi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında 19 Aralık Perşembe günü deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir ilk yarıda 10 kişi kaldı

RAMS Başakşehir, Fenerbahçe karşısında mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Turuncu-lacivertli takımın stoperlerinde Ousseynou Ba, mücadelenin 45+1. dakikasında Dzeko ile gerginlik yaşadı. Senegalli oyuncu, bu sırada rakibine kafa attı. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve Ba'ya kırmızı kartını gösterdi.

Piatek gol krallığında zirveye çıktı

Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Krzysztof Piatek, Fenerbahçe filelerini havalandırarak bu sezon ligde gol sayısını 10'a yükseltti.

Piatek, 9'ar golü bulunan Dzeko, Immobile ve Banza'yı geride bırakarak gol krallığı yarışında ilk sıraya çıktı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Başakşehir, Maç Sonucu, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Fenerbahçe'ye 3-1 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:09:49. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir, Fenerbahçe'ye 3-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.