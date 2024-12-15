Başakşehir, Fenerbahçe'ye 3-1 Yenildi

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen RAMS Başakşehir, ligde 2 maç sonra puan kaybetti.

Süper Lig'de üst üste iki maçta Göztepe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden, UEFA Konferans Ligi'nde de hafta içi Almanya temsilcisi Heidenheim'ı yenen Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Bu sezon ligdeki 5. yenilgisini yaşayan Başakşehir, 22 puanda kaldı.

Kadıköy deplasmanında turuncu-lacivertli takımın tek golü Krzysztof Piatek'ten geldi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında 19 Aralık Perşembe günü deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir ilk yarıda 10 kişi kaldı

RAMS Başakşehir, Fenerbahçe karşısında mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Turuncu-lacivertli takımın stoperlerinde Ousseynou Ba, mücadelenin 45+1. dakikasında Dzeko ile gerginlik yaşadı. Senegalli oyuncu, bu sırada rakibine kafa attı. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve Ba'ya kırmızı kartını gösterdi.

Piatek gol krallığında zirveye çıktı

Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Krzysztof Piatek, Fenerbahçe filelerini havalandırarak bu sezon ligde gol sayısını 10'a yükseltti.

Piatek, 9'ar golü bulunan Dzeko, Immobile ve Banza'yı geride bırakarak gol krallığı yarışında ilk sıraya çıktı.