Başakşehir FK Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

İSTANBUL Başakşehir FK, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idmanda daha sonra turnuva oyununda mücadele etti. Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.