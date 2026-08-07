Başakşehir FK Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
Başakşehir FK, Kocaelispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam etti.
İSTANBUL Başakşehir FK, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idmanda daha sonra turnuva oyununda mücadele etti. Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA
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