BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turunda Viking FK ile sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Topla ısınmayla başlayan idman taktik çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Viking FK hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Başakşehir FK Rövanş Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
