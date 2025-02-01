Başakşehir FK, Samsunspor'u 4-0 Mağlup Etti

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BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Samsunspor 'u, Piatek'in 3 ve Davidson'un golleriyle 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir FK puanını 32'ye yükseltirken, Samsunspor 40 puanda kaldı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Başakşehir FK sahasında Samsunspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Çağdaş Altay düdük çaldı. Altay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Hakan Yemişken üstlendi.

Mücadelenin ilk 15 dakikalık diliminde iki takımda net gol pozisyonu yakalayamazken, uzaktan şutlarla şansını denedi. Başakşehir, korner organizasyonuyla maçta öne geçti. Sol kanattan kazanılan kornerde Deniz Türüç ortaladı. Ceza sahası içinde Piatek, 19'uncu dakikada takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının başlarında topa sahip olan taraf Samsunspor olsa da 57'nci dakikada golü Başakşehir FK buldu. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında, sağdan Kemen ortaladı. Penaltı noktası üstünde Piatek'in vuruşunda top kaleci Okan'ın sağından ağlara gitti: 2-0. Başakşehir FK, 69'uncu dakikada Piatek ile bir gol daha buldu. Sağ kanattan çizgiye inen Kemen'in içeri çevirdiği top kontrol eden Piatek'in sert şutunda top ağlara gitti: 3-0. 86'ncı dakikada sahneye çıkan Davidson skoru belirledi. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Davidson, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK sahasında Samsunspor'u 4-0 mağlup etti.

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6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hayatını kaybedenler ve depremzedeler mücadele öncesinde unutulmadı. İki takım oyuncuları, seremoniye '6 Şubat: Asrın felaketinden, asrın birlikteliğine' yazılı pankartla çıktı.