Başakşehir FK, Viking Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turunda Viking FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Topla ısınmayla başlayan idman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idman ile Viking FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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