Başakşehir Futbol Takımı Avusturya'da Kamp Yapıyor

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.
Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesinde bulunan Seefeld köyündeki kampın ikinci gününde, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idmanda kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.
Başakşehir, akşam gerçekleştireceği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam edecek.
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