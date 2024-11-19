Başakşehir Gaziantep FK\'ye Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak RAMS Başakşehir, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın kalan bölümünde çift kale taktik maç yaptı.
RAMS Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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