Başakşehir, Gaziantep FK'yi 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Başakşehir, Gaziantep FK'yi 2-1 Mağlup Etti

Başakşehir, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

20.04.2025 16:13
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BAŞAKŞEHİR, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çaldı. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ile Erkan Akbulut yaptı. Karşılaşmada ev sahibi Başakşehir; Muhammed Şengezer, Berat, Duarte, Kemen, Piatek, Crespo, Operi, Ba, Yusuf Sarı, Ömer Ali, Brnic 11'i ile çıktı. Konuk ekip Gaziantep FK ise Dioudis, Halil İbrahim, Kozlowski, Semih, Sorescu, Ndiaye, Mbakata, Ogün, Viana, Maxim, Okereke ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında Gaziantep FK, Okereke'nin golü ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. Halil, savunmanın arkasına hareketlenen Okereke'ye pasını gönderdi. Okereke'nin ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Kaleci Muhammed'in sağından geçerek filelerle buluştu: 1-0

Dakika 24'te Başakşehir'in kazandığı duran top şansında Berat topu Yusuf ile buluşturdu. Yusuf'un sol ayağının üstü ile vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Zorbay Küçük VAR kontrolünün ardından golü ofsayt gerekçesi ile iptal etti.

37'inci dakikada turuncu-lacivertlilerde Crespo, sağdan son çizgiden ilerlerken rakibi Ogün'ün müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Ev sahibi ekip bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Piatek yuvarlak meşini ağlara gönderdi.1-1. Piatek bu golle sezondaki 20'inci golünü attı.

Uzatmanın 4'üncü dakikasında Ivan Brnic takımını öne geçiren golünü attı. Piatek ceza sahasına giren Ömer Ali'ye pasını verdi. Ömer Ali'nin arka direğe ortasında topla buluşan Brnic topu boş ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik ev sahibi üstünlüğü ile sonlandı.

İkinci yarıda Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan 54'üncü dakikada kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında Gaziantep FK, skoru dengelemek için rakip kaleye yaptığı baskıda topu kazanan Kozlowski kaleye sert vurdu. Muhammed Şengezer'ın topa dokunuşu ile top önce üst direğe ardından sağ direğe çarpıp kale sahasına düştü. Muhammed Şengezer topu kontrol altına alırken sakatlandı.

Piatek mücadelenin 88'inci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Hava topu mücadelesinde Viana'ya yaptığı sert hareket nedeniyle karşılaşmanın hakemi Piatek'e direkt kırmızı kart gösterdi.

90+7'nci dakikada Kozlowski itirazları sebebi ile kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada Başakşehir evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

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Kaynak: DHA

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