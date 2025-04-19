Başakşehir Gaziantep'i Ağırlıyor - Son Dakika
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Başakşehir Gaziantep'i Ağırlıyor

Başakşehir Gaziantep\'i Ağırlıyor

Başakşehir, Süper Lig'de Gaziantep FK ile 32. hafta maçında karşılaşıyor, galibiyet hedefliyor.

19.04.2025 10:33
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Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında oynayacağı Gaziantep FK ile ligde 12. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Başakşehir, yarın saat 13.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak haftaya 45 puanla 6. sırada başladı. Kırmızı-siyahlılar ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 42 puanla 7. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 12. randevu

Başakşehir, Gaziantep FK ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Başakşehir, 6 kez galip gelirken, Gaziantep ekibi ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 maç ise beraberlikle tamamlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada gülen taraf 3-0'lık skorla Gaziantep FK oldu.

Başakşehir'de hedef Avrupa kupaları

Başakşehir, 2014 yılında yeni ismiyle Süper Lig'de yarışmaya başladığı günden bu yana 10 sezonda 8 kez Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti. Son 3 maçtan 3 puanla ayrılan Başakşehir, galibiyet serisini devam ettirerek ligi en kötü ihtimalle 5. sırada tamamlamak istiyor. Turuncu-lacivertli takım, sezonu ilk 4'te bitirmesi halinde direkt; ligi 5. sırada bitirmesi halinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nı Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte bu hedefini 11. sezonda 9. kez tekrarlamış olacak.

Başakşehir bu sezon ilk kez üst üste 4. galibiyet peşinde

Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta galip gelerek, Avrupa kupalarına katılma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Turuncı-lacivertliler, son 3 müsabakada Eyüpspor, Konyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Gaziantep FK karşısında da 3 puana uzanan taraf olmak istiyor. Başakşehir, Gaziantep ekibini mağlup etmesi durumda bu sezon ilk kez üst üste 4. galibiyetine ulaşacak. Çağdaş Atan'ın öğrencileri sezonun ilk haftalarında Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrum FK'yı yenerek elde ettiği bu seri Samsunspor mağlubiyeti sonrası erdi

Piatek, son haftalarda suskun

Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, bu sezon Süper Lig'de 19 kez gol sevinci yaşarken, son haftalarda gol yollarında etkisiz kaldı. Piatek, Süper Lig'in 14. ve 22. haftaları arasında 12 gol katkısı yaparken, 23. ve 31. haftaları arasında ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı. 29 yaşındaki futbolcu, 20 golü bulunan Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in ardından gol krallığı yarışında 2. sırada bulunuyor.

Tek eksik Onur Ergün, 4 futbolcu kart sınırında

Başakşehir'de sakatlığı devam eden Onur Ergün, Gaziantep FK karşısında formaya giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte Deniz Türüç, Muhammed Şengezer, Philippe Keny ve Hamza Güreler kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda 33. haftada deplasmanda oynanacak Göztepe karşısında takımını yalnız bırakacak.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Başakşehir ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen olacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir Gaziantep'i Ağırlıyor - Son Dakika

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