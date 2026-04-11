Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 3-0 Yenerek Galip Geldi

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir evinde Gençlerbirliği'ni ile karşılaştı. Başakşehir sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 9 ile 40. dakikalarda Eldar Şahmuradov ve 42. dakikada Bertuğ Yıldırım isminiz yazdırdı.

Başakşehir puanını 47'ye yükselirken Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.