Başakşehir Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerken Brnic bu sezon ilk kez 11'de 2 asist yaptı

Başakşehir Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerken Brnic bu sezon ilk kez 11'de 2 asist yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi. Bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de çıkan Ivan Brnic, 9. dakikada Olsen'e, 33. dakikada Shomurodov'a asist yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Başakşehir'in Hırvat futbolcusu Ivan Brnic, bu sezon ilk kez 11'de başladığı Gençlerbirliği karşılaşmasında yaptığı 2 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Mücadelede 2 kez gol pası veren Brnic, performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Karşılaşmanın 9. dakikasında Olsen'e, 33. dakikasında ise Shomurodov'a asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez bir lig maçında ilk 11'de forma giydi.
Brnic, 77. dakikada yerini Abbasbek Feyzullayev'e bıraktı.
Kaynak: İHA
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