Başakşehir, Ghezzal'ı kadrosuna katmak için harekete geçti

Beşiktaş forması giyen ve sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal için Başakşehir devrede.

GHEZZAL KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Fransız basınında yer alan habere göre; Beşiktaş yeni sezonda Rachid Ghezzal'ı kadroda düşünmüyor. Bu gelişme sonrası Başakşehir'in Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL SONA ERİYOR

Turuncu-lacivertlilerin, 31 yaşındaki futbolcu için iki oyuncusunu takasta kullanmaya hazırlandığı belirtildi. Ghezzal'ın Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.