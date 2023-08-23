Başakşehir, Ghezzal'ı kadrosuna katmak için harekete geçti - Son Dakika

Başakşehir, Ghezzal'ı kadrosuna katmak için harekete geçti

Son Güncelleme: 23.08.2023 09:55

Beşiktaş forması giyen ve sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal için Başakşehir devrede.

Beşiktaş forması giyen ve sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal için Başakşehir devrede.

GHEZZAL KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Fransız basınında yer alan habere göre; Beşiktaş yeni sezonda Rachid Ghezzal'ı kadroda düşünmüyor. Bu gelişme sonrası Başakşehir'in Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL SONA ERİYOR

Turuncu-lacivertlilerin, 31 yaşındaki futbolcu için iki oyuncusunu takasta kullanmaya hazırlandığı belirtildi. Ghezzal'ın Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Ghezzal'ı kadrosuna katmak için harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir, Ghezzal'ı kadrosuna katmak için harekete geçti - Son Dakika
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