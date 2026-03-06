Başakşehir - Göztepe Maçı Yarın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir - Göztepe Maçı Yarın

06.03.2026 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir, Göztepe'yi konuk ederek 5. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Maç saat 16.00'da.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir, yarın sahasında Göztepe ile mücadele edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak haftanın açılış müsabakasını, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'deki 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan Başakşehir, hanesine 39 puan yazdırdı.

Turuncu-lacivertli ekip, 25. haftaya 5. sıradaki Göztepe'nin 3 puan gerisinde 6. basamakta girdi.

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Ousseynou Ba ile Olivier Kemen, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde son 11 maçta 1 yenilgi yaşadı

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Süper Lig'deki son 11 müsabakada sahadan sadece 1 kez mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş karşısında bu süreçte tek yenilgisini 22. haftada yaşayan Başakşehir, diğer maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasında veda eden turuncu-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'e odaklandı.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, Göztepe'yi mağlup ederek hem ligde üst üste 3. galibiyetini almaya hem de rakibiyle puanını eşitleyerek 5. sıraya yükselmeye çalışacak.

İki takım arasında Süper Lig'de 14. randevu

RAMS Başakşehir ile Göztepe, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2017-18 sezonundan bu yana oynanan 13 maçın 6'sını turuncu-lacivertli takım, 6'sını sarı-kırmızılı ekip kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Başakşehir 19 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise 16 gol kaydetti.

Kaynak: AA

Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir - Göztepe Maçı Yarın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Katar, ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşlarını askıya aldı Katar, ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşlarını askıya aldı
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’a sorusu olay oldu Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu
MSB’den düşürülen İran füzesiyle ilgili son bilgi MSB'den düşürülen İran füzesiyle ilgili son bilgi

09:38
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü
09:16
FIFA’dan devrim gibi karar Dünya Kupası’nda maçlar duracak yerine o başlayacak
FIFA'dan devrim gibi karar! Dünya Kupası'nda maçlar duracak yerine o başlayacak
09:03
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
08:45
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
07:25
Ne ABD ne de İsrail İran’dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 09:47:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Başakşehir - Göztepe Maçı Yarın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.