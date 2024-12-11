Başakşehir Heidenheim Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında karşılaşacağı Alman ekibi Heidenheim mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi 5. maçında Başakşehir, yarın saat 20.45'te Alman temsilcisi Heidenheim'ı konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmanın hazırlıklarını da tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken, ilk olarak istasyon çalışması yapıldı. Isınma hareketlerinin ardından Başakşehirli futbolcular daha sonra top çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Heidenheim maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL