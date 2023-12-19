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Başakşehir ile Sivasspor Berabere

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta açılış müsabakasında Başakşehir, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Başakşehir ile Sivasspor Berabere
19.12.2023 - 18:03,
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Trendyol Süper Lig'in 17. hafta açılış müsabakasında Başakşehir, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada Charisis'in pasında topla buluşan Saiz, topla birlikte ceza yayına kadar ilerledikten sonra sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin sol üstünden filelerle buluşturdu. 0-1

43. dakikada Piatek, ceza sahası içinde Yunus Emre Konak'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak, sağ kale direğinin yanından filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Mete Kalkavan, Caner Özaral, Mert Bulut

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Serdar Gürler, Aleksic, Keny, Mahmut Tekdemir, Emirhan İlkhan, Ömer Ali Şahiner, Cemali Sertel, Karzev

Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, N'Jie, Manaj

Yedekler: Erhan Erentürk, Appindangoye, Abdülkadir Parmak, Rodrigues, Kvet, Hakan Arslan, Koita, Ziya Erdal, Barrow, Murat Paluli

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Krzysztof Piatek (dk. 45 pen.) (Başakşehir) Samuel Saiz (dk. 26) (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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