Başakşehir'in galibiyet özlemi 2 maça çıktı - Son Dakika
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Başakşehir'in galibiyet özlemi 2 maça çıktı

07.03.2022 22:38
Başakşehir'in galibiyet özlemi 2 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi 2 maça yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi 2 maça yükseldi.

Geçen hafta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş deplasmanında Trezeguet ve Okaka'nın golleriyle iki kez öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon 5. beraberliğini alan Medipol Başakşehir, puanını 47'ye yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Trezeguet 4. maçında 4. golünü attı

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı oyuncu Trezeguet, turuncu-lacivertli formayla çıktığı 4. maçta 4. golünü Beşiktaş karşısında attı.

Trezeguet, Çaykur Rizespor'a 2, VavaCars Fatih Karagümrük'e 1 gol atarken, Gaziantep FK maçında gol sevinci yaşayamamıştı.

Okaka gol sayısını 10'a yükseltti

Medipol Başakşehir'in İtalyan oyuncusu Stefano Okaka, Beşiktaş'a attığı golle bu sezon gol sayısını 10'a yükseltti.

Beşiktaş deplasmanında takımını 2-1 öne geçiren golü atan Okaka, turuncu-lacivertli takımın bu sezon en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Caiçara ceza sınırına geldi

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara, Beşiktaş karşsında gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi.

Caiçara, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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