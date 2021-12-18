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Başakşehir'in golü sonrası Galatasaray tribünleri birbirine girdi: Yönetim uyuma - Son Dakika

Başakşehir'in golü sonrası Galatasaray tribünleri birbirine girdi: Yönetim uyuma

18.12.2021 19:45
Başakşehir'in golü sonrası Galatasaray tribünleri birbirine girdi: Yönetim uyuma

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başkaşehir'le karşılaştı. Mücadelede 1-0 öne geçen turuncu-lacivertlilerde Okaka'nın attığı gol sonrası tribünler ayağa kalktı. Gol öncesinde faul olduğunu düşünen sarı-kırmızılı taraftarlar, "TFF istifa" ve "Yönetim uyuma, takımına sahip çık" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

5 maçtır galibiyet hasreti çeken Galatasaray, Başakşehir'i devirerek kötü gidişe son vermek istiyor. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertliler, 20. dakikada öne geçerken sarı-kırmızılı taraftarlar gol sonrası isyan etti.

"TFF İSTİFA"

Okaka'nın attığı gol öncesinde Marcao'ya faul olduğunu düşünen Galatasaray taraftarı isyan etti. Tribünlerde hep bir ağızdan TFF'ye istifa çağrısı yapan taraftarlar yönetim aleyhine de "Yönetim uyuma, takımına sahip çık" tezahüratında bulundu.

Başakşehir'in golü sonrası Galatasaray tribünleri birbirine girdi: Yönetim uyuma

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Son Dakika Spor Başakşehir'in golü sonrası Galatasaray tribünleri birbirine girdi: Yönetim uyuma - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başakşehir'in golü sonrası Galatasaray tribünleri birbirine girdi: Yönetim uyuma - Son Dakika
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