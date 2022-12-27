Emre Belözoğlu'ndan ünlü yorumcuya sert sözler: Çırılçıplak sokakta dolaşıyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, Antalya spor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Başakşehir ligde üst üste ikinci kez galibiyet aldı. Emre Belözoğlu, 7-0'lık Galatasaray yenilgisinden sonra soyunma odasında futbolcularla kavga ettiği haberlerine cevap verdi. Belözoğlu, ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler için çok sert konuştu.

İşte Belözoğlu'nun açıklamaları:

"ÜZGÜN OLMAK NE KADAR YETERLİ?"

"Öncelikle çok üzgünüm. Üzgün olmak ne kadar yeterli. 16-17 yaşından beri hep aynı durumla karşılaşmak ve hiçbir şeyin değişmediğine şahit olmak, spor medyasında çok üzücü. 43 yaşına geliyorum. Çırılçıplak bir gerçeği değil apaçık bir yalanı dinlemeyi seçmek ve tercih etmek, bizim de bir yalancının söylemiş olduğunu yalanı anlatmakla, ispat etmeye çalışmakla bizim ömrümüz geçti. "

"YALAN VE GERÇEK DOSTLUĞU"

"Çok güzel bir hikaye var yalanla gerçeğin kısa bir dostluğu oluyor. Yalan gerçeği kandırıyor da kıyafetlerini üstüne geçiriyor. Çırılçıplak bir şekilde gerçek sokaklarda gezerken herkes yalanın peşinde koşuyor."

"BU TARZ İNSANLARIN OLMASI PROBLEM"

"Bu spor medyasında bu tarz insanların olması, suyun bulanıklığından beslenen insanlar olması mesleğinizin itibarıyla alakalı büyük bir problem."

"BEN HOCALARIYIM"

"Hiçbir oyuncuma sesimi yükseltecek kadar, ben gerçi hocalarıyım bunlar olur. Hasan Ali ve Epureanu ile çalışma tarzlarımızın farklı olduğunu söyleyip onlara düşüncelerimi ilettim."

"KAMPA NİYE GELDİLER?"

"Kampın ilk etabında bizimle beraber olan oyunculardı. 7-0'lık maçtan sonra değildi bu olaylar. Üzgünüm ülkemizde bu itibar görüyor. Biz çivilemeyle doğmuşuz bu dünyada."