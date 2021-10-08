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Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor - Son Dakika

Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor

08.10.2021 10:37

Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, devre arasında takıma nokta atışı takviyeler yapmak istiyor. Belözoğlu'nun hedefinde Galatasaray'dan Feghouli, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş var. İkinci yarıda 1.9 milyon euro maaşı olan Feghouli'nin istediği ücreti karşılamaya en yakın takım Başakşehir. Takımda istenmeyen Feghouli, Başakşehir'e sıcak bakıyor.

Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Feghouli'ye kanca attı. Cezayirli futbolcu, 3 milyon 850 bin euroluk maaşı nedeniyle takımda istenmiyor. Futbolcu da ikinci yarıda kalan 1.9 milyon euroluk maaşını da bırakma niyetinde değil.

Fatih Terim'in imdadına Emre Belözoğlu yetişti! Feghouli krizini bitiriyor

OYNAYABİLECEK DURUMDA

Feghouli, maaş ve form nedeniyle Fatih Terim'in ilk planları arasında yer almıyor. Cezayirli futbolcu, kariyerini kulübede geçirmek istemiyor. Emre Belözoğlu, Başakşehir bütçesine uygun bir şekilde yıldız futbolcuyu kadrosuna katmanın hazırlığı içinde.

Fatih Terim'in imdadına Emre Belözoğlu yetişti! Feghouli krizini bitiriyor

SONRAKİ HAMLE SİNAN

Emre Belözoğlu, bedelsiz olarak kazandıracağı Feghouli'yi 1.5 milyon euro civarında maaşla ikna edecek. Ardından Sinan Gümüş için bir hamle yapılacak. Ali Koç, "Mayısa kadar kulüpte tutacağım" dese de Belözoğlu bu transferi de uygun şartlarda bitirmek için ilişkilerini kullanacak.

Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor

Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor - Son Dakika
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