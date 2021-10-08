Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Feghouli'ye kanca attı. Cezayirli futbolcu, 3 milyon 850 bin euroluk maaşı nedeniyle takımda istenmiyor. Futbolcu da ikinci yarıda kalan 1.9 milyon euroluk maaşını da bırakma niyetinde değil.
Feghouli, maaş ve form nedeniyle Fatih Terim'in ilk planları arasında yer almıyor. Cezayirli futbolcu, kariyerini kulübede geçirmek istemiyor. Emre Belözoğlu, Başakşehir bütçesine uygun bir şekilde yıldız futbolcuyu kadrosuna katmanın hazırlığı içinde.
Emre Belözoğlu, bedelsiz olarak kazandıracağı Feghouli'yi 1.5 milyon euro civarında maaşla ikna edecek. Ardından Sinan Gümüş için bir hamle yapılacak. Ali Koç, "Mayısa kadar kulüpte tutacağım" dese de Belözoğlu bu transferi de uygun şartlarda bitirmek için ilişkilerini kullanacak.
Son Dakika › Spor › Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor - Son Dakika Spor