Başakşehir, Koferans Ligi\'nde tur atlarsa Iberia-Partizani eşleşmenin galibiyle karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Turnuvaya 2. eleme turundan katılan RAMS Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu.
Temsilcimiz Rams Başakşehir, 2. eleme turunda La Fiorita'yı elemesi halinde, 3. eleme turunda Iberia - Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 8, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda San Marino temsilcisi La Fiorita ile karşılaşacak. Mücadele 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşması 1 Ağustos'ta.
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