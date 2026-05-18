Başakşehir, Leo Duarte ile yollarını ayırdı

Başakşehir, sezonun tamamlanmasının ardından yeni sezon kadro planlamasına başladı. Turuncu-lacivertli ekip, 6 sezondur formasını giyen ve sözleşmesi sona eren Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte ile yollarını ayırdı.

Tesislerde takım arkadaşları ve Teknik Direktör Nuri Şahin ile bir araya gelen 29 yaşındaki futbolcu, takıma veda etti. Duarte'nin ayrılığı sonrası konuşan Nuri Şahin, "Benim için çok büyük bir onurdu, bunu bilmen lazım. Sana en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Leo Duarte ise takım arkadaşlarına yaptığı veda konuşmasında, "Herkese teşekkür ediyorum, kalbimde olmaya devam edeceksiniz. Herkese iyi şanslar diliyorum. Allah hepinizi korusun" dedi. - İSTANBUL