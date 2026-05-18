Başakşehir, Leo Duarte ile yollarını ayırdı

18.05.2026 14:06
RAMS Başakşehir, 6 sezondur kadrosunda bulunan Leo Duarte'ye veda etti. Teknik direktör Nuri Şahin, Duarte'nin ayrılığının kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydetti.

Tesislerde takım arkadaşları ve Teknik Direktör Nuri Şahin ile bir araya gelen 29 yaşındaki futbolcu, takıma veda etti. Duarte'nin ayrılığı sonrası konuşan Nuri Şahin, "Benim için çok büyük bir onurdu, bunu bilmen lazım. Sana en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Leo Duarte ise takım arkadaşlarına yaptığı veda konuşmasında, "Herkese teşekkür ediyorum, kalbimde olmaya devam edeceksiniz. Herkese iyi şanslar diliyorum. Allah hepinizi korusun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

