Başakşehir Rizespor'u İlk Yarıda Geçti - Son Dakika
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Başakşehir Rizespor'u İlk Yarıda Geçti

Başakşehir Rizespor\'u İlk Yarıda Geçti

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Rizespor'u 1-0 önde kapattı. Gol Figueiredo'dan geldi.

18.01.2025 14:39
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Figueiredo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Grbic'in sektirdiği topa Keny yöneldi. Keny, bu pozisyonda kaleci Grbic'in müdahalesiyle altı pas içerisinde yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada penaltıda topun başına geçen Figueiredo, meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

37. dakikada Varesanovic'in, Ghezzal'dan aldığı pas sonrası ceza yayının hemen gerisinden sert vuruşunda kaleci Muhammed, yerden gelen topu iki hamlede kontrol etti.

40. dakikada Mithat'ın pasında topla buluşan Alikulov'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

45+4. dakikada Davidson'un pasında topu alan Figueiredo'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda Taha son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler (Lucas Lima dk. 41), Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Onur Ergün, Deniz Türüç, Miguel Crespo, Oliver Kemen, Davidson, Joao Figueiredo, Philippe Keny

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Dimitrios Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Khusniddin Alikulov, Mithat Pala, Amir Hadziahmetovic, Ioannis Papanikolaou, Rachid Ghezzal, Dal Varesanovic, David Akintola, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Canberk Yurdakul, Casper Hojer, Olasunkanmi Olawoyin, Vaclav Jurecka, Seyfettin Anıl Yaşar, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Ayberk Karapo, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Joao Figueiredo (dk. 21 Pen.) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Ivo Grbic, Mithat Pala (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir Rizespor'u İlk Yarıda Geçti - Son Dakika

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