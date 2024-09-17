Başakşehir Samsunspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde yaptığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve bir de beraberlik alan RAMS Başakşehir, topladığı 10 puanla 3. sırada yer alıyor.

Samsunspor ise 4 maçta yaşadığı 2 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 6 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Berat ve Ömer Faruk statü gereği yok

Başakşehir'in yeni transferleri Berat Özdemir ve Ömer Faruk Beyaz, statü gereği maçta forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Samsunspor maçı sonrası turuncu-lacivertli ekibe transfer olan Berat ve Ömer Faruk, karşılaşmada görev alamayacak.

Başakşehir'de Sipay Bodrum FK maçında kırmızı kart gören Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas da bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

İstanbul ekibinde sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Ousseynou Ba'nın kadroda olması bekleniyor. Ömer Ali Şahiner'in durumu ise yarın netlik kazanacak.