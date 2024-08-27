Başakşehir, St. Patrick's Athletic maçı için hazır

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Patrick's Athletic ile oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir, yarın 19.00'da İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile sahasında karşılaşacak. Mücadele öncesi turuncu-lacivertliler, son antrenmanını Başakşehir Kulüp Tesisleri'nde yaptı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ile başladı. Turuncu-lacivertliler, daha sonra top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı olan bölümünde ise St. Patrick's Athletic karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Başakşehir'de tedavisi devam eden Ousseynou Ba antrenmanda yer almadı.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da bir süre idmanı takip etti. - İSTANBUL