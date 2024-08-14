Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Turu geçmek en büyük amacımız - Son Dakika
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Turu geçmek en büyük amacımız

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Iberia maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Atan, doğru 11 ile güçlü bir saha dizilişlerinin olduğunu ve turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

14.08.2024 19:07
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Iberia maçıyla ilgili, "Doğru 11 ile çok güçlü bir saha dizilişimiz var. Bunun da farkındayız. Turu geçmek en büyük amacımız" dedi.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Başakşehir, yarın saat 20.45'te evinde Gürcistan ekibi Iberia ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avantajlı skorla müsabakaya başlayacaklarını hatırlatan Atan, "İlk maçı 1-0 kazanarak buraya geldik. Ekimizde avantajın olduğunu biliyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz. Lig de başladı. Yoğun fikstürden geçiyoruz, bu uzun zamandır hayalini kurduğumuz durumdu. Hem Avrupa hem kupa hem de ligi götürebilmek anlamına geliyordu. Teknik heyetin arzuladığı durumdu. Yarın olabildiğince en fit takımla sahada olacağız. 14-15 tane oynamaya hazır, oyuna çok hakim oyuncu grubumuz var. Bunu 17-18'e çıkarmamız bu rotasyonu yapmamız gerekiyor. Bunun için çok çalışıyoruz. Aramıza yeni katılacak oyuncular da olacak. Konferans Ligi'nde lig formatına katılıp ligde de iyi sonuçlar alıp milli arayı görmek istiyoruz. En sağlam adımları atacağımız dönem milli takım arası olacaktır. Doğru 11 ile çok güçlü bir saha dizilişimiz var. Bunun da farkındayız. Turu geçmek en büyük amacımız" ifadelerini kullandı.

Atan, yarınki maçla ilgili şöyle devam etti: "İlk maç bizim işimizi zorlaştırmak için her şeyi yaptılar. Kendi sahalarında oynayıp 3. bölgede bize imkan vermediler. Yarın attığımız golün önemini alabileceğimizi düşünüyorum. Dakikalar ilerledikçe oyun kontrolünü elimizde tutmalıyız" diye konuştu.

"İyi oyuncuyu yakalamadıkça transfer yapmayı düşünmüyoruz"

Çağdaş Atan, takımın son durumu ve transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi vererek, "Djalo dışında eksiğimiz yok. La Fiorita maçında bilek bağlarını zedelemişti. Haftaya koşulara başlayacak. Opoku, Rize maçında kafasına sarsıntı geçirmişti. 3 veya 4 oyuncu almayı planlıyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Kulüpleriyle sözleşmelerini feshetmeleri gereken, bonservisiyle alınacak oyuncular var. Elimizdeki oyunculardan daha iyi oyuncular getirmeyi planlıyoruz. Çok daha iyisini getirmeyi, seviye atlatacak isimler düşünüyoruz. İyi oyuncuyu yakalamadıkça transfer yapmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.

"Kazanarak ülke puanına katkı vermek istiyoruz"

Ülke puanı için eleme maçlarının önemine dikkat çeken Atan, tur atlamaları halinde ligde oynanacak 3. hafta maçlarının ertelenmesi için talepte bulunabileceklerini belirtti. Turuncu-lacivertlilerin teknik patronu, "Birbiriyle oynama alışkanlığı olan, hızlı geçişleri yapabilen 14-15 oyuncumuz var. 3 kulvarda başarılı şekilde gitmek istiyorsak bunu 17-18'e çıkarmalıyız. Oynama alışkanlığını kazanabilmek için bu maçlardan daha fazlasını oynamaları gerekiyor. 6 numaradan beklentimiz çok fazla. Berat 2 antrenman yaparak maça çıktı. İlk 45 dakika sebeplerini çok iyi biliyoruz. Hamleleri yaparak güçlü oyunumuzu da neler yapabildiğini gördük. En fit halimizle çıkabilecek antrenman metotlarına başladık. Planladığımız şekilde yolumuza devam ediyoruz. Fiziksel ve mental olarak iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Kazanarak ülke puanına katkı vermek istiyoruz. 4 tane takımımızın da çok önemli play-off maçları var. Ligde 3. hafta maçları için talebimiz olabilir. Ülke puanı bizim için çok önemli. Ülke puanı için takımlarımızı fiziksel anlamda düşünmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da şampiyonluk hayalim var"

Atan, kariyerindeki hedefiyle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Kariyerimle ilgili Avrupa'da şampiyonluk hayalim var. 19 yaşında oynarken, Marmaris'te bir ağabeyim; 'hedeflerini büyük tut ki karavana atma şansın az olsun' derdi. Şu an hayallerimi yaşıyorum. Başakşehir Kulübü kariyerimin gelişimi açısından en doğru kulüpteyim. Birbirimiz yukarı çekmeye çalıyoruz. Hiçbir zaman kişisel hedefimizi kulübün hedefinin önüne geçirmiyoruz. Konferans Ligi'nde gruplara kalmak, ligde de ilk 4-5'e girebilmek hedefimiz. Türkiye Kupası'nda da final oynamak, olursa kazanmak istiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Turu geçmek en büyük amacımız - Son Dakika

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