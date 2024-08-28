Başakşehir UEFA Konferans Ligi'ne adını yazdırdı - Son Dakika
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Başakşehir UEFA Konferans Ligi'ne adını yazdırdı

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda RAMS Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup ederek adını Konferans Ligi'ne yazdırdı.

28.08.2024 21:14
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UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda RAMS Başakşehir, 0-0 sonuçlanan ilk maçın rövanşında sahasında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir, adını Konferans Ligi'ne yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza sahasına ortasında savunmadan seken top Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali, ceza sahası içi sağ çaprazından dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

81. dakikada Bolger, orta sahada Kemen'e yaptığı sert faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82. dakikada Lima'nın ceza sahasına ortasında arka direkte iyi yükselen Kemen, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-0

90+3. dakikada Keena'nın sağ kanattan çevirdiği topa Kavanagh yakın mesafeden vuruşunu yaptı, kaleci Muhammed Şengezer ayağıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Kemen dk. 7), Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Berat Özdemir dk. 76), Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas (Lima dk. 76), Davidson (Figueiredo dk. 70), Piatek (Keny dk. 77)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Burak Sefa Kavraz

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

St. Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Lennon, Forrester (Bolger dk. 77), Leavy, Elbouzedi (Kazeem dk. 88), Mulraney (Kavanagh dk. 77), Melia (Keena dk. 68)

Yedekler: Rogers, McClelland, Nolan, Keeley, McLaughlin, Turner, Noonan, Oyenuga

Teknik Direktör: Stephen Kenny

Goller: Ömer Ali Şahiner (dk. 64), Kemen (dk. 82) (RAMS Başakşehir)

Kırmızı kart: Bolger (dk. 81) (St. Patrick's Athletic)

Sarı kartlar: Davidson, Onur Ergün (RAMS Başakşehir), Sjöberg (St. Patrick's Athletic) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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