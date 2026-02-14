Başakşehir ve Beşiktaş 39. Randevuda - Son Dakika
Başakşehir ve Beşiktaş 39. Randevuda

14.02.2026 11:57
Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile Süper Lig'in 22. haftasında 39. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 39. randevuda kozlarını paylaşacak.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir ismiyle devam eden turuncu-lacivertli takım ile siyah-beyazlı ekip, daha önce 38 kez karşı karşıya geldi.

Taraflar oynadıkları maçlarda 11'er galibiyet alırken 16 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı ekibin 47 golüne Başakşehir, aynı sayıda golle karşılık verdi.

Lig maçlarında eşitlik söz konusu

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'de35 kez karşılaşırken, tarafların 10'ar galibiyeti bulunuyor.

İki ekip, 15 maçta ise beraberliği bozamadı.

Takımlar, söz konusu maçlarda 42'şer golle birbirine karşılık verdi.

Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında zor kazanıyor

Siyah-beyazlılar, ligde RAMS Başakşehir deplasmanında kazanmakta zorluk çekiyor.

turuncu-lacivertli ekibe 17 kez konuk olan Beşiktaş, 3 galibiyet aldı. Başakşehir, 7 maçı kazanırken 7 müsabaka eşitlikle sonuçlandı.

İki ekip arasında Başakşehir'in ev sahipliğindeki maçlarda turuncu-lacivertliler 24, siyah-beyazlılar 20 gol attı.

İki ekip, kupada 3 kez karşılaştı

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez karşılaştı.

Kupada 2009-10 sezonundaki grup maçı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, 2010-11 sezonunda ise finalde mücadele etti. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan maçta rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, kupaya uzandı.

İki takım 2020-2021 sezonunda tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Tüpraş Stadı'nda karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazanarak finale adını yazdırdı.

Kaynak: AA

