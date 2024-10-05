Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Serdar Gürler'in sol taraftan savunma arkasına pasında kaleci Bilal ile karşı karşıya kalan Piatek'in vuruşunda top Bilal'in solundan ağlara gitti. 1-1
55. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
57. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Bilal, uzak köşeye giden topu son anda çeldi.
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Murat Temel
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Olivier Kemen, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özcan (Onur Ergün dk. 46), Deniz Türüç (Ömer Faruk Beyaz dk. 88), Berkay Özcan (Matchoi Djalo dk. 82), Dimitris Pelkas (Joao Figueiredo dk. 68), Davidson (Serdar Gürler dk. 46), Krzysztof Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Philippe Keny, Miguel Crespo, Ousseynou Ba, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Mehdi Bourabia, Arif Kocaman, Lionel Carole (Hasan Ali Kaldırım dk. 85), Ali Karimi (Yaw Ackah dk. 75), Baran Gezek (Kartal Kayra Yılmaz dk. 85), Aylton Boa Morte, Miguel Cardoso (Nurettin Korkmaz dk. 84), Carlos Mane (Mehmet Eray Özbek dk. 68), Duckens Nazon
Yedekler: Onurcan Piri, Stephane Bahoken, Ramazan Civelek, Batuhan Özgan, Taha Sarıarslan
Teknik Sorumlu: Alper Kelkitli
Goller: Carlos Mane (dk. 32) (Kayserispor) Krzysztof Piatek (dk. 53) (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Lucas Lima (Başakşehir), Yaw Ackah (Kayserispor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Başakşehir ve Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?