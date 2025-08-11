Başakşehir, Viking FK Maçı için Hazırlanıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Viking FK ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Viking FK hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
